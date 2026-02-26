Chile: piden convocar a Consejo de Seguridad Nacional por trama China-EEUU

El partido, liderado por el diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser, subrayó que "los antecedentes sobre intervenciones chinas en territorio nacional y la revocación de visas a autoridades chilenas son hechos gravísimos que no pueden ser tratados como un asunto administrativo más".

En un comunicado, el PNL afirmó que "la seguridad nacional es un tema de Estado, no de gobierno", requiriendo "transparencia total y una defensa firme de nuestra soberanía".

El partido considera que las violaciones a la seguridad nacional, en el contexto de las acciones chinas en el país y la revocación de visas a tres autoridades chilenas por parte de EE.UU., son "hechos que exigen una respuesta clara y contundente del Estado de Chile".

Además, el PNL expresó su preocupación por el manejo restrictivo del concepto de seguridad nacional, actualmente radicado exclusivamente en el presidente de la República.

Instaron a que el COSENA, que solo puede ser convocado por el mandatario y está compuesto por altos mandos militares y autoridades civiles, recomience su función no solo como asesor del presidente, sino también como "un espacio de deliberación y acción" entre las autoridades que lo conforman.

Finalmente, el partido reafirmó su compromiso con la protección de los intereses de la nación y la consolidación de la soberanía en el escenario internacional (ANSA).