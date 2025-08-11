Chile: Piloto varado en la Antártida, multa y 3 años sin volver

La justicia chilena suspendió el proceso iniciado a un joven influencer por aterrizar en el territorio antártico reivindicado por Chile y aprobó como pena alternativa una multa de US$30.000 y la prohibición de volver al país por tres años.

Ethan Guo aterrizó el 28 de junio en la base chilena Presidente Frei Montalva, en la isla antártica Rey Jorge, y fue acusado de entregar información falsa al control de tierra, pues cambió su plan de vuelo y descendió con su avioneta Cessna sin autorización en la pista de la base.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Guo puso en riesgo la seguridad del tráfico aéreo al haber sido su aeronave declarada como extraviada y por haber viajado a la Antártida sin cumplir varios requisitos previos, como evaluación del impacto ambiental de las actividades a realizar, planes de emergencia y seguros, entre otras.

Ethan Guo permanece aún en la base aérea de la Fuerza Aérea de Chile, pues el mal tiempo impide los pocos vuelos comerciales que podrían haberlo trasladado a Punta Arenas, en el continente chileno.

El piloto e influencer, que obtuvo su licencia a los 17 años, comparte sus aventuras aéreas por redes sociales y ha manifestado que quiere ser el primero en volar en solitario a los siete continentes, buscando financiamiento para investigación en cáncer infantil. (ANSA).