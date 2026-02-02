Chile: Población de Rapa Nui rechaza crear gobierno autónomo

El resultado de la consulta dio cuenta que hubo 955 votos en contra de la idea y 114 a favor, según un comunicado de la Honui, la entidad que reúne a las representantes de las familias Rapa Nui.

La propuesta planteaba desvincular administrativa y políticamente a la isla de la Región de Valparaíso, creando un Gobierno de Territorio Especial (GTE), con personalidad jurídica, patrimonio propio y un presupuesto autónomo.

"Este resultado constituye una señal política inequívoca. El Pueblo Rapa Hui que participó de este proceso no otorgó su consentimiento a la propuesta de Estatuto Especial", señaló la comunidad Honui.

Según la comunidad, "la autodeterminación implica que somos nosotros quienes definimos libremente nuestro estatus político y nuestro modelo de desarrollo, sin presiones, sin imposiciones, sin diseño institucionales que no emanen de un consenso real del Pueblo Rapa Hui".

El exalcalde de Rapa Nui, Jorge Edmunds, sostuvo que este proyecto no responde a lo que el pueblo Rapa Nui ha pedido. "No queremos independencia, no somos locos. Queremos seguir siendo chilenos. Somos chilenos, amamos a Chile y, si hay que defender la República, la defenderemos, pero con respeto hacia nosotros como pueblos originarios", afirmó al sitio The Clinic.

Edmunds también mencionó que la isla es parte de Chile y que lo que las comunidades han solicitado es un proceso de diálogo para construir acuerdos acordes a los tiempos actuales, no la imposición de una autonomía que nunca pidieron, sostuvo. (ANSA).