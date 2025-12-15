Chile.- Podemos e IU lamentan que los "pinochetistas" y "fascistas" gobiernen Chile tras la victoria de Kast

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

Podemos, IU y Sumar han lamentado la victoria en la segunda vuelta de los comicios presidenciales chilenos del candidato de extrema derecha José Antonio Kast, al que tildan de "fascista" y de "pinochetista" (en referencia al dictador Augusto Pinochet).

No obstante, los morados han advertido que los gobiernos progresistas que son "tibios" favorecen el ascenso de la ultraderecha, mientras que el líder de IU, Antonio Maíllo, ha avisado de los efectos de "cálculos electorales o frivolidades" en la izquierda alternativa.

Mediante la red social 'X', la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, ha alertado que el "fascista Kast gana en Chile y va a traer consigo un retroceso democrático con políticas neoliberales que van a ahondar en desigualdad y pérdida de derechos".

"No nos cansamos de decirlo, solo una izquierda fuerte y valiente puede frenarlo, en América Latina y también en España", ha apostillado.

Por su parte, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha lamentado que el "pinochetista Kast" haya "arrasado" en los comicios chilenos".

"No normalicemos las victorias del fascismo. Aumentar la desigualdad, quitar derechos, extender el odio y defender la dictadura no es democracia aunque ganes unas elecciones. Más feminismo, más izquierda, más derechos para frenar al fascismo", ha proclamado en la misma red social.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha seguido esta línea también en rueda de prensa al proclamar que los gobiernos de izquierda que son "tibios" únicamente fomentan que la ultraderecha gobierne en el futuro.

IU: NO CABEN FRIVOLIDADES EN LA IZQUIERDA

Mientras, el coordinador federal de IU ha proclamado que el "pinochetismo vuelve a la Moneda (sede de la presidencia en el país) 35 años después y augura que la victoria de Kast supondrá "un retroceso democrático para la clase trabajadora, migrantes y pueblo mapuche".

"Vivimos una disputa civilizatoria en la que no caben cálculos electoralistas o frivolidades. Solo la organización popular y su articulación política podrán combatirlo. Vienen de América lecciones que aprender", ha apostillado.

Finalmente, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su "pesar y preocupación" por el resultado de las elecciones chilenas, dado que la victoria de la extrema derecha supone un "retroceso". Por ello, ha enviado un mensaje de apoyo a las fuerzas progresistas chilenas y ha expresado que España siempre estará en favor de los derechos humanos.