Chile: polémica, Kast tendrá dos pinochetistas en el gabinete

Se trata de Fernando Rabat, académico y miembro del equipo legal que defendió a Pinochet en varios procesos, que estará al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Fernando Barros, quien asistió al exgeneral tras su arresto en Londres en 1998, designado como ministro de Defensa.

Kast, que asumirá su cargo como presidente del país el 11 de marzo, avivó más la polémica al presentar al ejecutivo como un "gobierno de emergencia" llamado a iniciar la recuperación del país en una fase marcada por la crisis y la tensión.

En su discurso, el presidente electo enfatizó el sentido de urgencia, la unidad nacional y la responsabilidad, afirmando que el nuevo gobierno "no nace de cuotas ni presiones", sino del deseo de poner a Chile en primer lugar.

El objetivo, explicó el líder derechista, es superar las divisiones políticas y abordar un período que describió como uno de los más difíciles para el país.

En el gabinete, integrado por 16 independientes y solo 8 representantes de partidos políticos, se destacan varias figuras ligadas a grandes grupos económicos y al pinochetismo duro.

Entre ellos, hay un hombre de negocios ligado a los Luksic, una de las mayores fortunas del país, como Canciller; dos abogados que defendieron al dictador chileno Augusto Pinochet, uno en Justicia y otro en Defensa; y en Hacienda, un economista vinculado a polémicos casos de colusión.

El presidente electo contextualizó la ceremonia de anuncio ante la emergencia por los incendios forestales en el sur del país, señalando que "no es un acto de celebración, hemos decidido hacer un acto sobrio, por todos aquellos que están sufriendo".

Los nombres no sorprendieron, pues se habían filtrado.

El último en sumarse al gabinete que acompañará a Kast en su mandato, a partir del 11 de marzo próximo, fue el de Trinidad Steinert (54 años), quien esta misma mañana presentó su renuncia al Ministerio Público como fiscal regional de Tarapacá. En ese rol ganó notoriedad como persecutora en causas contra la banda transnacional conocida como El Tren de Aragua y otras sobre tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas.

Su designación generó inquietud por los vínculos de una entidad que debiera mantenerse independiente y lejos del ámbito político, y ya se anuncia una reforma para impedir el traspaso inmediato de fiscales al Ejecutivo.

La Cancillería quedó en manos de Francisco Pérez Mackenna (67 años), ejecutivo histórico de Quiñenco, el holding industrial y financiero de la familia Luksic, con intereses en minería, banca, navieras, entre otros, y que figura 36 en el ranking de mayores fortunas del mundo, según Forbes.

Muchos apuntaron que, con 28 años de carrera empresarial, son evidentes los conflictos de interés en un rol clave para el país. Ello sin considerar que no tiene una expertise diplomática y el cargo requiere experiencia, bagaje y peso político.

El abogado Fernando Rabat (53 años) en la cartera de Justicia es considerado parte del pinochetismo duro, que defendió al dictador en el caso Riggs, vinculado a los pasaportes falsos que usó el militar para abrir cuentas bancarias secretas en el extranjero.

Su nombre fue rechazado con antelación por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, ya que consideran la designación como "una afrenta a las víctimas de la dictadura civil-militar".

Además, tiene vínculos familiares con Claro, otro poderoso grupo económico.

En la cartera de Defensa asumirá el abogado Fernando Barros (68 años), que en 1998 tuvo a su cargo la vocería y defensa de Pinochet tras su detención en Londres. También con nexos estrechos con el mundo empresarial, fue abogado del expresidente Sebastián Piñera y es parte de la sociedad que administra los bienes del clan Piñera-Morel, integrante de varios directorios de empresas y exconsejero de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa.

En la cartera de Hacienda fue designado el ingeniero comercial con PhD en economía, Jorge Quiroz (63 años). Autor del programa económico de Kast, llega con la misión de impulsar la inversión destrabando normas regulatorias.

Consultor de empresas, Quiroz es señalado como el símbolo del arribo del gran empresariado al futuro gobierno y fue flanco de críticas desde la campaña presidencial, pues su nombre quedó ligado a los mediáticos casos de colusión en el precio del pollo (de 2007 a 2011) y los medicamentos (de 2007 a 2008), tras demandas colectivas.

Aunque no fue acusado, es considerado el autor intelectual del esquema que usaron los grupos económicos Vial y Yarur para la colusión. Además y por encargo del clan Errázuriz, con intereses mineros, recomendó desechar el acuerdo de la estatal Codelco con la privada SQM para explotar litio.

A última hora se cayó la designación del CEO de la minera Andes Cooper, Santiago Montt, como ministro de Minería, luego que la compañía se adelantara a anunciar su salida para asumir el ministerio.

Finalmente, Kast decidió nombrar como biministro de Economía y Minería, a Daniel Mas, reduciendo a 24 los miembros del gabinete.

Mas, de 55 años, fue hasta hace unos días vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el principal gremio empresarial, y tiene trayectoria en gestión de negocios y dirigencia de gremios.

El excandidato presidencial Johannes Kaiser, tras desechar integrar el gabinete por falta de una oferta interesante para su Partido Nacional Libertario, ya había objetado las designaciones del presidente electo.

"Eligió un equipo que es esencialmente un equipo tecnócrata, un equipo donde está más representado el mundo empresarial que el político", aseguró. (ANSA).