Chile: Polémica por presencia de Bukele en cambio de mando

El líder republicano confirmó a la prensa local que durante una conversación telefónica tras su triunfo del 14 de diciembre pasado, le extendió la invitación a Bukele, de cuyo gobierno ha destacado el sistema carcelario que viajó a conocer durante su campaña presidencial.

Kast señaló que desconoce si finalmente asistirá, pero manifestó su esperanza de que pueda acompañarlo junto a otros mandatarios.

La invitación no fue bien recibida por parlamentarios oficialistas de izquierda. La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ericka Ñanco, del Frente Amplio, planteó que "Chile tiene una tradición democrática que debe cuidar con firmeza. Invitar a Bukele no es un gesto neutro, es una señal política".

"Chile no puede mirar con admiración modelos autoritarios ni convertirlos en referente", agregó.

"No me gusta Bukele, no me parece ejemplar en su comportamiento democrático, pero es decisión del Presidente electo a quién invita", señaló por su parte el diputado Vlado Mirosevic, líder del Partido Liberal.

El influyente senador socialista José Miguel Insulza, excanciller, también reconoció el derecho de Kast de invitarlo, haciendo ver que "lo habitual es que se envíen invitaciones a todos los países del mundo con los que Chile tiene relaciones diplomáticas". (ANSA).