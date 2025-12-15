Chile: Por primera vez una mujer presidirá la Corte Suprema

La ministra asumirá en enero próximo y estará a la cabeza de la Suprema por dos años, en medio de una profunda crisis de credibilidad y casos de corrupción entre sus miembros, que en los últimos meses terminaron en la destitución de los ministros Verónica Sabaj y Antonio Ulloa.

Un tercer magistrado, Diego Simpertigue, está con un sumario, en paralelo a una posible acusación constitucional en la Cámara de Diputados, que también podría dejarlo fuera.

Al asumir, la ministra Chevesich señaló que lo hace con humildad y el compromiso de cumplir íntegramente todas las funciones y obligaciones. Agregó que es una "experiencia significativa y muy desafiante". (ANSA).