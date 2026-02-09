Chile: postula a Bachelet, pero tiene deuda con la ONU

Chile adeuda cuotas ordinarias para el funcionamiento básico de la ONU, fondos destinados a operaciones de paz en las que el país sudamericano ha tenido un rol activo y montos regulares para el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según informó El Mercurio.

Fuentes diplomáticas indican que más de la mitad de los Estados miembros de ONU mantienen deudas similares y desde la Cancillería chilena aseguraron que la deuda "de ninguna forma afecta la competitividad de la candidatura", que fue inscrita de manera conjunta por Chile, Brasil y México.

En Chile el debate está abierto. Los sectores más extremos de la derecha rechazan a Bachelet y han pedido al presidente electo, José Antonio Kast, dejar caer la candidatura, cuya campaña deberá encarar el nuevo gobierno.

La derecha más moderada ha salido en su defensa. El primero fue el senador y sobrino del nuevo mandatario, Felipe Kast, de Evópoli, quien defendió que "más allá de las diferencias políticas es una mujer que ha demostrado que es una demócrata".

Y hoy la diputada Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, llamó a no dejar caer la candidatura (ANSA).