Chile prepara firma de contrato operativo a proyecto de litio en salar de Maricunga: ministra

SANTIAGO, 27 ene (Reuters) - El contrato de operación de litio para un proyecto de la cuprífera estatal chilena Codelco y la australiana Río Tinto está listo para su firma, anunció el martes la ministra chilena de Minería, Aurora Williams

Las firmas prevén desarrollar la iniciativa en el salar de Maricunga, uno de los prospectos más atractivos, aunque de mucho menor tamaño que el conocido salar de Atacama

"En el día de hoy se ha reunido el Consejo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y ha aprobado las condiciones contractuales para Maricunga, posterior a la toma de razón que había tenido la Contraloría General de la República. Por lo tanto, nuestro gobierno ya está en condiciones de firmar el contrato", dijo a periodistas la funcionaria

Río Tinto poseerá un 49,99% en Salar de Maricunga SpA, firma que Codelco controla con el 50,01%

De acuerdo a los socios, el proyecto prevé tener producción de carbonato de litio equivalente comercializable en torno a 2030. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, Escrito por Aida Fernández, Editado en español por Juana Casas)