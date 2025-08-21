Chile: Presidente chileno Boric realiza cambios en gabinete

En una emotiva ceremonia, se despidió a Mario Marcel, exministro de Hacienda desde el inicio de su mandato en marzo de 2022, quien fue clave en generar confianza entre oficialistas y opositores.

Su reemplazo será Nicolás Grau, de 43 años, hasta ahora ministro de Economía y militante del Frente Amplio, igual que el mandatario.

Álvaro García, de 71 años, asumirá la cartera de Economía, tras haber ejercido el mismo cargo en el gobierno de Eduardo Frei, entre 1994 y 1998. Además, fue secretario general de la presidencia de Ricardo Lagos, entre 200 y 2002.

En Agricultura, María Ignacia Fernández, de 52 años, ex subsecretaria y doctora en sociología, se convierte en la tercera mujer en liderar este ministerio en la historia del país.

Boric agradeció a sus excolaboradores, destacando el legado de Marcel, quien fue fundamental en la reforma de pensiones y en la negociación del royalty a la minería.

"Mario ha sido un honor para mí y para el país entero tenerte en esta cartera", afirmó el presidente. (ANSA).