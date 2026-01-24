Chile: Presidente electo inicia gira por Centroamérica
Encuentros estratégicos en República Dominicana, El Salvador y Panamá
Las visitas explorarán temas cruciales para su futuro gobierno como infraestructura, gestión migratoria y seguridad pública.
La primera parada será República Dominicana, donde Kast se reunirá con el presidente Luis Abinader. Su enfoque principal será el modelo de control fronterizo adoptado con Haití, descrito como "exitoso" y potencialmente replicable en Chile, así como un estudio de la infraestructura turística local.
Posteriormente, en El Salvador, se reunirá con el presidente Nayib Bukele e inspeccionará el Centro para la Contención del Terrorismo (CECOT), para analizar detenidamente las estrictas medidas de seguridad implementadas en el país.
El viaje concluirá en Panamá, donde Kast participará en el Foro Económico Internacional junto con otros líderes latinoamericanos como Lula da Silva y Daniel Noboa. (ANSA)