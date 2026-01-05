Chile prevé emitir bonos de Tesorería por hasta US$17.400 millones en 2026: gobierno

SANTIAGO, 5 ene (Reuters) - Chile emitiría bonos de Tesorería por hasta 17.400 millones de dólares en 2026, de acuerdo a lo establecido en la ley de Presupuesto, informó el lunes el Ministerio de Hacienda.

* El plan estima un 30% de endeudamiento en moneda extranjera y un 70% en moneda local. "Esta proporción es coherente con mantener acotado el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda", acotó.

* El monto incluye financiamiento de amortizaciones de deuda por unos 7.200 millones de dólares, por lo que el endeudamiento neto correspondería a unos 10.200 millones.

* En endeudamiento interno buscaría emitir aproximadamente 55% en pesos y 45% en Unidades de Fomento (UF) -ajustable por inflación-.

* El plan incluye emisiones de deuda con características verdes, sostenibles y/o sociales. Actualmente, la deuda ESG representa cerca del 40% del stock total, en línea con el objetivo de mantener dicha proporción en torno al rango de 40%-50%.

* Se prevé continuar con las operaciones de intercambio y recompra en el mercado local a partir del segundo trimestre. (Reporte de Fabián Cambero)