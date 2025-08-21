Chile: Primera baja en gabinete de Boric

Valenzuela era el único representante de la colectividad en el gabinete. La información fue confirmada mediante un escueto comunicado desde la Presidencia, en el que se agradece su gestión y se indica que el subsecretario Alan Espinoza asume la cartera de manera subrogante.

Aunque sigue en pie el apoyo de la FRVS a la candidata oficialista de las fuerzas de izquierda, Jeannette Jara, es vox populi la molestia del mandatario con la tienda no solo por levantar una lista parlamentaria alternativa, junto al partido Acción Humanista.

Lo que a muchos resulta inexplicable es la inclusión en su lista del diputado independiente por la sureña región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, que era parte de la bancada de Demócratas.

Este colectivo apoya a Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional, y va en su pacto parlamentario, en el cual Calisto había sido vetado dada su situación judicial.

La razón no es menor: está imputado y desaforado por el delito de fraude al fisco, por presunto desvío de fondos de asignaciones parlamentarias y contratos fraudulentos.

Por ello, a última hora, este reunió las firmas necesarias para postular como independiente al Senado, argumentando la "presunción de inocencia". Pero repentinamente fue acogido por la FRVS. Incluso Flavia Torrealba, quien dirige la tienda, reconoció en Radio Cooperativa que ni siquiera conversaron con Calisto si está comprometido su voto por Jara o si seguirá apoyando a Matthei.

"Las dos listas son una facultad absolutamente de los partidos políticos que tienen todo el derecho de hacerlo. La ciudadanía responderá y verá a quién elige y a quién no. En eso consiste (la democracia), si no nos vamos a ir cayendo a un sistema autocrático", señaló Mulet, antes de confirmarse la salida de Valenzuela. Apuntó también que una decisión de ese tipo podría "dañar la candidatura de Jeannette Jara". (ANSA).