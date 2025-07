Chile: Primera condena por femicidio lesbofóbico

En un fallo unánime, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decretó una pena de cadena perpetua para Cristofer Pino "por los delitos de femicidio en razón de género" en contra de Sandra Almeida Lizama, quien en noviembre de 2023 fue atacada brutalmente por él, con golpes de pies y puños en su cabeza y con una pala que la dejó en estado de coma seis días.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima salió en defensa de otras mujeres que estaban siendo hostilizadas por Pino.

Inicialmente, el caso fue ingresado como homicidio, pero la Fiscalía Oriente logró acreditar que no había vínculo alguno entre ambos y que no hubo otro móvil que no fuese la orientación sexual de la víctima, quien ya había sido insultada antes por el agresor.

El Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) que presentó una querella por crimen de odio lesfóbico en representación de Almeida Lizama, calificó el fallo de "un hito para los derechos de las mujeres con orientaciones sexuales diversas y esperamos que siente un precedente respecto a que quitar la vida en razón de la expresión de género no es un delito común, sino un crimen de odio que merece la máxima sanción".

La abogada del Movilh, Claudia Castañeda, destacó la labor del fiscal Fernando Anís, quien "jugó un rol muy importante y decisivo para alcanzar justicia, por lo que felicitamos la labor del Ministerio Público". (ANSA).