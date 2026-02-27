Chile: prohíben operativo de buque-hospital chino

En el contexto de la controversia internacional por el caso del cable submarino Chile-China, objetado por Estados Unidos, el Ministerio de Salud, a través de la Seremi Regional, señaló que luego de un riguroso análisis técnico-jurídico "no es procedente autorizar el operativo médico en las instalaciones del buque, en línea con lo que se indica el artículo 112 del Código Sanitario vigente actualmente en nuestro país".

La repartición chilena explica que el buque hospital "no cuenta con autorización sanitaria de sus instalaciones" y "al no ser una actividad del Ministerio de Salud, se complejiza hacer seguimiento a las atenciones realizadas a los pacientes".

El Silk Road Ark se encuentra realizando la gira médico-humanitaria "Harmony 2025" de 220 días, desde septiembre pasado, con paradas contempladas en once países, entre ellos México, Jamaica, Nicaragua, Barbados, Brasil, Uruguay, Perú y Papúa Nueva Guinea.

Se trata de un buque de gran envergadura -10.000 toneladas-, que cuenta con catorce servicios clínicos, siete áreas de diagnóstico, 300 camas, 8 pabellones quirúrgicos y con equipamiento médico que incluye radiología, tomografía computarizada, ecografía, diálisis, medicina tradicional china, para realizar más de 60 procedimientos médicos, consultas y atención dental.

Con asistencia sanitaria y presencia naval, el gigante asiático busca reforzar su presencia e imagen de cooperación en zonas donde su influencia no es prioritaria. Los operativos médicos contabilizan once campañas desde 2010. (ANSA).