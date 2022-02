Chile prolonga su tendencia al alza y registra un nuevo récord de contagios con más de 37.000 positivos

El Ministerio de Salud de Chile ha confirmado este viernes 37.468 nuevos contagios, con lo que prolonga su escalada de infecciones y bate por tercer día consecutivo su récord de casos diarios.

Con este nuevo balance, las autoridades sanitarias fijan ya el total de casos registrados desde el inicio de la pandemia en casi 2,3 millones de contagios tras una semana en la que han dado positivo más de 150.000 personas.

Sin embargo, esta viernes se han notificado 43 decesos a cuenta del virus, 39 menos que en la jornada anterior, y el total de defunciones es ya de 39.867 muertos desde que se declarase la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, ha descartado por el momento el regreso de las cuarentenas y la implantación de nuevas medidas restrictivas, y ha considerado que el punto álgido de esta ola de contagios podría darse antes de diez días.

"Según especialistas que trabajan con nosotros, (el pico de casos) podría ser el 7 de febrero o el 14 de febrero (...) Yo me inclino más por el 14 porque eso le dice a la gente que tiene que estar preocupada al menos hasta mediados de febrero", ha manifestado.

"Yo creo que no va a ser necesario, con las cifras que tenemos, volver a cuarentenas (...) no estamos teniendo una sobrecarga del sistema hospitalario. Estamos viendo que aumentan las camas medias y las camas básicas, no las camas de tratamiento intensivo", ha añadido el encargado de la cartera sanitaria en una entrevista para Canal 13.

Sin embargo, si bien las unidades de cuidados intensivos no están registrando un gran aumento de ingresados, los hospitales cuentan ya con casi 3.200 pacientes, más de 1.100 respecto a la semana pasada.

Además, este jueves se registró un brote de coronavirus entre el equipo de Gobierno del futuro mandatario del país, Gabriel Boric, aunque el presidente electo no se encuentra entre los positivos.