Chile protesta por dichos "inaceptables" de presidente de Colombia contra Kast

Chile protestó el lunes frente a Colombia por juzgar como "inaceptables" los dichos del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast, a quien acusó de ser "hijo de Hitler" tras su triunfo en el balotaje.

El gobierno de izquierda de Gabriel Boric se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, tras su mensaje en X lamentando la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara.

"Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.