Chile: quiebre en la alianza de gobierno de Boric por fallo judicial

La decisión del PS se produjo tras las recriminaciones del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA, el partido de Boric) hacia este sector acusando que la "ley Naín-Retamal", que fortalece el ejercicio de la función policial, consolidó la impunidad en uno de los casos más emblemáticos de la revuelta hace 6 años; cuando el psicólogo Gustavo Gatica fue cegado por el ex oficial de carabineros Claudio Crespo con un disparo de perdigones, según constató la investigación.

Gatica se transformó en un ícono de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido y fue elegido diputado en octubre pasado. Asumirá su cargo en marzo próximo.

La presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, dio a conocer la determinación en esta jornada luego de una reunión de emergencia "en atención a las agresiones que sufrió el Partido Socialista ayer por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista… porque somos todos miembros de una alianza de gobierno hasta hoy día", señaló.

El diputado del PS Raúl Leiva afirmó no entender la forma "artera y desleal" de atacar una norma del gobierno: "esta ley fue promovida, tramitada con urgencia por parte del Ejecutivo y fue promulgada por parte del Gobierno del presidente Boric".

"Lo que vimos fue una reacción agresiva, oportunista y desleal del Partido Comunista el día de ayer, a la cual se sumó animosamente el Frente Amplio", aseguró el diputado Daniel Manouchehri (PS).

La medida del PS fue respaldada por el Partido por la Democracia (PPD), apuntando aprovechamiento político. El diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que no les gusta ni comparten el fallo de tribunales, pero acusar "políticamente a gente de nuestro sector, no solamente es injusto, sino que complota contra la unidad del progresismo".

Aseguró que coordinarán acciones a seguir con el PS y otros miembros del socialismo democrático, Partido Liberal y la Bancada PPD-Independientes.

Tras el fallo, el PS solidarizó con Gatica y apuntaron que el dictamen constituye una "señal grave de impunidad en un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos", pero precisaron que "es posible que la absolución se haya sostenido en la aplicación de la legítima defensa… y no en la Ley Naín-Retamal".

Además, señalaron que "si al FA le parecía tan aberrante una ley respaldada por su propio Gobierno, debió votar en contra y no abstenerse. Si el PC consideraba que esta ley abría la puerta a aberraciones jurídicas, debió abandonar el Gobierno".

Desde el Frente Amplio, su presidenta, Constanza Martínez, descartó que hayan responsabilizado a PS por el fallo y llamó a no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo. (ANSA).