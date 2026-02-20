Chile rechaza restricción de visa a tres funcionarios por parte de EEUU: cancillería

SANTIAGO, 20 feb (Reuters) - Chile rechazó el viernes la medida del gobierno de Estados Unidos de revocar la visa a tres funcionarios del país sudamericano, de acuerdo a un comunicado de la Cancillería.

* El departamento de Estado estadounidense informó más temprano que impuso restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno por autorizar o financiar "actividades que comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional".

* La identidad de los afectados no fue revelada.

* "El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países", afirmó la cancillería chilena.

* Además, condenó "la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional".

(Reporte de Fabián Cambero)