Chile reducirá metas de desarrollo de hidrógeno verde: ministro

Por Fabián Andrés Cambero

SANTIAGO, 1 oct (Reuters) - Chile reducirá sus objetivos para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde en medio de menores perspectivas para el mercado a nivel global, dijo el miércoles a Reuters el ministro de Energía, Diego Pardow.

Chile ha fomentado el impulso de la industria como una alternativa al uso de combustibles fósiles, en medio de los esfuerzos globales por la descarbonización.

En una entrevista con Reuters en el marco de la Semana de la Energía que se celebra en Santiago, el funcionario proyectó que el ajuste será publicado antes de finalizar su mandato, que culmina en marzo de 2026.

"El mercado internacional del hidrógeno verde se ha enfriado un poco", aseguró.

"Vamos a publicar (el ajuste de metas) una vez que este, digamos, este ejercicio de sistematización y de mirar la evidencia internacional", agregó al expresar que estará en línea con países de Europa que han reducido sus metas.

Pardow explicó que algunas premisas van a reducirse y otras se van a cumplir, pero más adelante en el tiempo.

El funcionario aseguró que, sin perjuicio de eso, Chile posee un portafolio de proyectos que tienen permiso ambiental favorable o están cerca de obtenerla, que son de "escala comercial" por su magnitud.

TotalEnergies y HIF Global tramitan iniciativas en el extremo sur del país. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo el miércoles que actualmente hay proyectos por más de US$40.000 millones en proceso de evaluación ambiental.

Adicionalmente, el gobierno espera una pronta aprobación en el Congreso de una política de fomento con créditos tributarios de unos US$3000 millones para proyectos de menor escala.

Por otra parte, Pardow dijo que todavía el gobierno avanza en el análisis de una posible revocación de la concesión de distribución de la filial de la italiana Enel en la zona capital pero no existe una fecha pautada para emitir una resolución.

"Si eso calza con los tiempos actuales de esta administración, bien; si no, quedará para la siguiente", afirmó al recordar que el plazo estimado de 18 meses se cumpliría en mayo próximo.

El gobierno decidió abrir el proceso de evaluación de la concesión tras prolongadas fallas de la empresa luego de fuertes lluvias que azotaron la zona centro-sur del país a mediados del año pasado.

"Es esperable que cualquiera sea la decisión que se adopte en esta materia, también la litiguen, por lo tanto tiene que hacerse de manera técnicamente correcta", acotó.

"El tema aquí, mucho más importante que el tiempo, es la calidad del trabajo.

Y yo, hasta el último día, me voy a preocupar en que la Superintendencia tenga todo el espacio que necesita para hacer un trabajo técnicamente prolijo", destacó. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)