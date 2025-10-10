Chile.- “Reminiscencia”, la reflexión autobiográfica sobre Chile de Milacho Vaca, llega a Condeduque los días 18 y 19

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Contemporánea Condeduque acogerá los próximos 18 y 19 de octubre el estreno en Madrid de 'Reminiscencia', una reflexión autobiográfica del creador, director, dramaturgo e intérprete Malicho Vaca Valenzuela sobre Chile y la memoria, medio siglo después del golpe de estado y con los actuales movimientos sociales de fondo.

En esta pieza de 'docuteatro' digital interpretada en solitario por Malicho Vaca, el espectador podrá recorrer su historia, la de los suyos y la del lugar donde nació, todo a ritmo de un bolero que seguramente no resultará desconocido para el público, ha indicado este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento en un comunicado.

Así, acompañado en el elenco por Lindor Valenzuela y Rosa Alfaro, el dramaturgo chileno se sirve de la palabra, el material de archivo y las imágenes de Google Earth para contar esta historia personal a través de la que se insta a reflexionar sobre la situación en Chile.

Para ello, se propone un paseo por lugares significativos de la vida del autor, desde el hospital donde nació hasta la relación con sus abuelos o las fotografías que conserva de sus antepasados. Todo ambientado en el mismo lugar en el que nació Vaca y donde ha vivido siempre su familia, una población que recorreremos de día y de noche, vista a través de la pantalla del gran mapa fotográfico que es Google Earth.

Todo en una propuesta que lleva al teatro a una nueva dimensión, en la que convive con recursos audiovisuales y con la aportación de internet. La obra se ha representado en el Festival de Avignon, en la Escena Nacional del sur de Aquitania, en Francia, y en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, entre otros lugares.

Mauro Malicho Vaca Valenzuela es un actor formado en la Universidad de Chile y diplomado en Realización Audiovisual en la Escuela de Cine del país andino. Es un narrador oral y trabaja como director y dramaturgo de la compañía Le Insolente Teatre.

Se inició en la dramaturgia y la dirección durante su formación actoral en 2013. Desde entonces ha escrito siete obras y en todas ellas ha abordado diversas temáticas como diversidad sexual, género y derechos humanos, cruzadas por la investigación de la narrativa latinoamericana, la memoria, la biografía y las herramientas tecnológicas.