Chile retrasa máximo de producción de cobre y recorta estimación de corto plazo: Cochilco

SANTIAGO, 19 ene (Reuters) - Chile retrasó su meta de lograr un máximo de producción de cobre sobre las 6 millones de toneladas y recortó buena parte de sus estimaciones para los próximos años en medio de la caída en las leyes minerales y ajustes en los planes de explotación, reveló el lunes un informe de la agencia estatal Cochilco.

La Comisión Chilena del Cobre en su Proyección de la Producción de Cobre 2025-2034 dijo que el mayor productor mundial del metal sumaría 5,86 millones de toneladas en 2034 tras alcanzar un máximo de 6,06 millones de toneladas el año previo.

"Si bien los proyectos actualmente en ejecución y aquellos considerados en la cartera de inversiones permitirían una recuperación gradual de la producción hacia finales del período, esta se estabilizaría en niveles similares a los actuales", señaló. "Sin configurarse aún un escenario de crecimiento sostenido de largo plazo".

En su informe anterior de 2024-2034 había previsto el máximo productivo en 2027 con 6,07 millones de toneladas, que redujo en este reporte a 5,97 millones de toneladas.

Las proyecciones fueron recortadas respecto al informe anterior entre 2026 y 2031, recuperándose en los últimos tres años.

Cochilco consideró clave el desarrollo de la cartera de inversiones para mitigar el decaimiento productivo.

Acotó que persiste un rezago entre la decisión de inversión y su impacto, "lo que limita la capacidad de la cartera actual para revertir caídas en el corto plazo y refuerza la necesidad de avanzar en iniciativas de reposición, expansión y nuevos desarrollos".

Por producto, la matriz llevaría a una mayor participación de los concentrados, representarían un 85% hacia 2034, desde el actual 80%.

La participación de Chile en la producción mundial caería desde un 23% en 2027 hasta el 21,5% en 2030 para luego recuperarse hasta un 27% hacia el 2034, dependiendo de la materialización de las inversiones.

(Reporte de Fabián Cambero)