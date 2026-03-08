Chile: reunión entre Boric y Kast marca avance en traspaso de mando en Chile

La cita se produjo apenas horas después del regreso de Kast a Chile tras su participación en la cumbre "Escudos de las Américas", convocada por Donald Trump.

Boric destacó la importancia de la reunión, enfatizando que tuvo como objetivo retomar la entrega de información crucial que había quedado pendiente.

"El presidente electo tendrá que tomar decisiones fundamentales o continuar con los temas discutidos", afirmó.

Durante el encuentro, Boric proporcionó documentos clave relacionados con la Comisión de Verdad sobre los abusos del desaparecido Servicio Nacional de Menores (Sename), la cual concluirá su mandato en 2027, así como información de la Comisión Paz y Entendimiento sobre el conflicto mapuche. También se abordaron temas de seguridad, incluyendo datos sobre cables submarinos.

Kast, por su parte, agradeció a Boric por la entrega de información y se comprometió a analizarla adecuadamente una vez asumida la presidencia. "Esto será esencial para la mejor conducción del gobierno", indicó.

El presidente electo también mencionó que discutieron "actividades oficiales inminentes", señalando que: "Mañana se llevará a cabo un evento significativo para Chile, que incluye el cambio de mando en el Ejército".

La reunión sugiere un enfoque más colaborativo en el traspaso de poderes, marcando un avance notable después de un periodo de tensión. (ANSA)