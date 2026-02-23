Chile: revocación de visa a ministro genera tensión con EEUU

Muñoz mantuvo una tensa reunión en enero con el embajador estadounidense, Brandon Judd, en la que se discutieron inquietudes sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos.

"Fue una conversación evidentemente tensa. Nadie está preparado para una charla de ese tipo", comentó Muñoz tras el encuentro.

Según el ministro, el embajador le comunicó el riesgo que representa un cable submarino desde China a Chile, indicando que esta situación era vista como una amenaza tanto para Estados Unidos como para Chile.

En unas entrevistas con el diario LA TERCERA y T13 radio, Muñoz calificó la revocación de su visa como "desmedida y arbitraria", señalando que atenta contra la soberanía nacional.

La revocación de la visa fue parte de una reacción más amplia, que incluyó sanciones a tres funcionarios chilenos, además de la de Muñoz; involucra también al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel), Guillermo Petersen.

La embajada de Estados Unidos alertó a las autoridades chilenas sobre incursiones en las telecomunicaciones por parte de "actores malignos extranjeros", pero, según Judd, no hubo respuesta del gobierno chileno.

"Hemos compartido información sobre riesgos a la privacidad de chilenos, pero no hemos recibido acciones por parte de las autoridades", indicó.

La situación llevó a la cancillería chilena a presentar una nota de protesta, generando tensión en el contexto de la próxima visita del presidente electo, José Antonio Kast, a Miami para una cumbre convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, el próximo 7 de marzo.

Sin embargo, Judd desestimó que la revocación de la visa sea un mensaje político hacia el nuevo gobierno.

"Esperamos trabajar con el nuevo gobierno para asegurar la seguridad y prosperidad que el pueblo chileno exige", afirmó el embajador. Además, Judd advirtió que la falta de mecanismos robustos en Chile para revisar inversiones extranjeras en infraestructura crítica genera preocupación en Washington.

"Esto podría obligarnos a revisar todos los programas de intercambio de información con Chile", comentó, subrayando la importancia de la colaboración en materia de seguridad.

De acuerdo al diplomático, el proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), que aún se encuentra en su etapa de análisis, "ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales".

"Esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a ese punto", advirtió Judd.

La revocación de la visa a Muñoz y las preocupaciones sobre la seguridad de las telecomunicaciones son parte de un panorama complejo entre los dos países, mientras las autoridades chilenas buscan clarificar la situación y responder a las inquietudes de su aliado. (ANSA).