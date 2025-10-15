Chile.- Sacyr entra en la puja por una desaladora de Chile de 273 millones de euros

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

Sacyr Agua ha presentado una oferta para participar en la licitación pública de una concesión para la construcción y operación de una desaladora en Chile, por un importe económico de US$318 millones (273 millones de euros).

Hasta 50 empresas se interesaron por este contrato, según las actas del concurso consultadas por Europa Press, entre ellas varias españolas, como Acciona, FCC, ACS, San José o Lantania, pero finalmente solo Sacyr y otro consorcio presentaron una puja. En concreto, Sacyr se enfrentará al consorcio PDAM Mamanchay, conformado por las también españolas Cox Water y Cointer, según 'Diario Financiero'.

El proyecto considera el diseño, construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar con una capacidad total 1200 litros por segundo, destinada a consumo humano y fines multipropósito.

La iniciativa incluye las obras marítimas, la planta desaladora por tecnología de ósmosis inversa y la conducción de distribución, con una longitud de 18,7 kilómetros hasta los estanques, que tienen un volumen total de 8000 metros cúbicos.

"Este es un proyecto muy anhelado y es un compromiso de nuestro Gobierno con los habitantes de la región de Coquimbo. Estamos dando un gran paso para seguir impulsando la primera desaladora que se ejecuta a través del sistema de concesiones, que va a contribuir a la reactivación económica de la zona y la seguridad hídrica", señaló la ministra de Obras Públicas de Chile, Jessica López.