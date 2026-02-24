Chile se enreda por decreto que había dado concesión a China

Según informó el periódico chileno LA TERCERA, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el 27 de enero el decreto de concesión para la conexión entre Valparaíso y Hong Kong, aunque lo anuló dos días después, tras recibir una alerta sobre la seguridad nacional enviada por la Embajada de Estados Unidos al subsecretariado de Telecomunicaciones de Chile (Subtel).

El ministerio explicó que Muñoz informó al presidente, Gabriel Boric, después de la notificación estadounidense, acordando suspender el proceso a la espera de las verificaciones de los organismos competentes.

Sin embargo, la existencia del decreto ha puesto en entredicho la línea sostenida hasta ahora por el gobierno, según la cual la iniciativa se habría detenido en una fase preliminar.

Esto también ha tenido repercusiones en el plano diplomático, ya que Washington ha señalado riesgos para la seguridad regional y ha revocado la visa a Muñoz y a otros dos funcionarios.

En el ámbito político, el presidente electo José Antonio Kast ha pedido al gobierno que aclare completamente el proceso del proyecto y el flujo de información, subrayando la necesidad de un traspaso ordenado de poderes de cara a la instalación del nuevo gobierno el 11 de marzo.

El tema es seguido por el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, mientras que la oposición evalúa la posibilidad de una comisión parlamentaria de investigación. (ANSA).