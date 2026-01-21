Chile: senado aprueba estatua de expresidente Piñera frente a La Moneda

Piñera, quien falleció en febrero de 2024 tras el accidente de su helicóptero, compartirá este espacio con monumentos en honor a líderes como Salvador Allende, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva.

La iniciativa recibió un amplio respaldo en la cámara alta, obteniendo 33 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Sin embargo, los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual, así como la senadora independiente Fabiola Campillai, manifestaron su rechazo al memorial.

Campillai afirmó que Piñera "no se merece una estatua, una persona que fue violador de la ley, de la justicia, de los derechos humanos", haciendo referencia a su gestión durante el estallido social de 2019.

El proyecto ahora debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para que se promulgue la ley y se concrete la creación del monumento.

Cabe destacar que sectores de derecha han propuesto en varias ocasiones erigir una estatua en la Plaza de la Constitución al dictador Augusto Pinochet, pero dichas iniciativas no han prosperado, dado que el espacio se ha considerado reservado para figuras democráticas. (ANSA).