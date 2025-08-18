Chile: Siete candidatos para las elecciones de noviembre

De los siete candidatos, varios de ellos meramente simbólicos, las encuestas muestran que serán el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, y la comunista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, quienes pasen a la segunda vuelta, el 14 de diciembre.

También inscribió su candidatura quien según los últimos sondeos marcha en tercer lugar, Evelyn Matthei, la candidata de la derecha tradicional, y Franco Parisi, que busca por tercera vez llegar a La Moneda con su Partido de la Gente, y que no vive en Chile y realiza su campaña solo por redes sociales.

Otro candidato de la ultraderecha es el diputado Johannes Kaiser y su Partido Nacional Libertario, mientras que va por su quinta postulación Marco Enríquez-Ominami, exsocialista, que en 2009 llegó a tener un 20,13%.

Se esperan también las postulaciones del periodista Harold Mayne-Nicolls, que condujo el fútbol chileno entre 2007 y 2011, como independiente de centro, y la de Eduardo Artés, de la izquierda extraparlamentaria del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria. (ANSA).