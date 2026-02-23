Chile: sube la cifra de muertos tras explosión en autopista chilena

Con este trágico comunicado, la cifra total de muertos alcanza ya a siete, incluidos cuatro decesos inmediatos, entre ellos el conductor del vehículo.

La explosión desató un gigantesco incendio que consumió más de 50 vehículos estacionados en un depósito cercano y afectó a otros siete autos en la vía.

La magnitud del siniestro requirió la intervención de 25 compañías de bomberos, quienes combatieron el fuego durante varias horas y lograron contener su propagación a un radio de 50 metros. El fenómeno también impactó a un tren de carga que circulaba en dirección sur-norte.

El pasado sábado se confirmaron dos nuevas muertes, ambas de mujeres, y hoy se sumaron tres víctimas más, dos hombres y una mujer.

Actualmente, 12 personas continúan hospitalizadas con quemaduras graves; de estas, ocho se encuentran en estado crítico, mientras que otras cuatro han logrado estabilizarse y han sido trasladadas a cuidados intermedios.

Las investigaciones preliminares de la fiscalía sugieren que el accidente pudo haber sido causado por el conductor del camión, quien habría perdido el control del vehículo debido a un exceso de velocidad, provocando una colisión en cadena que culminó en la explosión del gas licuado de petróleo.

Además, las familias de las víctimas se enfrentan al dolor añadido de la demora en la identificación y entrega de los cuerpos, un proceso que ha resultado complejo y angustiante.

(ANSA).