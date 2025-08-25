Chile suspende importaciones avícolas argentinas

La entidad fiscalizadora indicó que un establecimiento avícola ubicado en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, presentó un brote altamente patógeno (IAAP), el que fue notificado por las autoridades transandinas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Senasa.

De acuerdo con los protocolos internacionales, la medida se adopta para proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023.

El SAG solicitó a Senasa suspender la certificación para exportación a Chile de aves ornamentales, de recreación y mascotas; carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, huevos con cáscara para consumo humano; y productos cárnicos procesados de aves frescos o que contengan carne de ave fresca.

Se aceptarán exportaciones con fechas de producción hasta el 4 de agosto de 2025. Entre julio de 2024 y hasta agosto, Chile importó desde Argentina 7648 toneladas de carne de ave; un 8% del total de las importaciones de 96.475 toneladas.

En el caso de los huevos se importan 704 toneladas, equivalentes al 30% del volumen total, de 2370 toneladas.

Por otra parte, hoy se levantó la prohibición de ingreso para este tipo de productos provenientes de Brasil, que pesaba desde mediados de mayo pasado, tras recuperar su condición de país libre de la enfermedad. (ANSA).