Chile suspende temporalmente importación avícola desde Argentina por brote de gripe aviar

SANTIAGO, 25 ago (Reuters) - El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) dijo el lunes que suspendió temporalmente las importaciones de productos avícolas provenientes de Argentina debido a un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP).

El SAG dijo que la medida siguió luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) reportara el brote en un establecimiento avícola comercial en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

"El SAG ha solicitado a Senasa suspender la certificación para exportación a Chile de las siguientes mercancías:

"Esta medida se adopta de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos, con el objetivo de proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023", dijo en un comunicado.

El organismo pidió al Senasa suspender la certificación de exportación de aves ornamentales, de recreación y mascotas; carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, cabezas y patas comestibles; huevos con cáscara para consumo humano; y productos cárnicos procesados de aves frescos o que contengan carne de ave fresca.

En el último año, Argentina representó el 8% del total de las importaciones de carne de ave. En el caso de huevos frescos para consumo humano fueron equivalentes al 30% del volumen total importado.

El SAG agregó que los productos con fechas de producción a partir del 5 de agosto no podrán ingresar a Chile. (Reporte de Alexander Villegas, escrito por Fabián Cambero)