Chile: trece partidos políticos serán disueltos en Chile

Los trece partidos que no alcanzaron el umbral legal del 5% de los votos en diputados o cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas, esta semana comenzaron a recibir la notificación formal del proceso de disolución por parte del Servel.

Los afectados son Evópoli, Demócratas, Amarillos, Partido Social Cristiano, de derechas; la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista, Partido Humanista y Partido Radical, de centro-izquierda; y el Partido de Trabajadores Revolucionarios, Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y Ecologista Verde, de la izquierda.

En un universo de 13 millones de votos válidamente emitidos, el mínimo legal para la existencia de un partido político es contar con al menos 650.000 votos. La norma opera bajo la lógica de parlamentarios elegidos en los últimos comicios y no los que ya están en ejercicio.

Luego de la notificación, Evópoli (el más liberal de los partidos de derecha), como la FRVS y el Partido Radical (el más antiguo del país, con 167 años), anunciaron que apelarán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La fragmentación del sistema político hoy se traduce en una veintena de colectividades, cuando en los años 90 apenas había 6, y esa numerosa lista ha sido objeto de gran debate en el mundo político.

El expresidente Eduardo Frei ha sido uno de los más críticos y ha llegado a afirmar que el estancamiento económico y la crisis del país se deben a esta fragmentación. "En Chile no hay partidos políticos… hay pymes políticas. Tenemos 24 partidos en el Parlamento… y sin un buen Congreso los países no avanzan".

