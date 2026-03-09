Chile: un cadáver frente a casa de alcaldesa en Santiago

El hecho fue descubierto en la populosa comuna capitalina de Quinta Normal, cuando un vehículo habría dejado caer una caja con el macabro contenido, que ya está siendo investigado por Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios, Ecoh, de la Fiscalía.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó el hecho como "Muy grave" e informó que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones "Han desplegado todos sus medios" para aclarar el hecho "Que produce conmoción pública y se presta para múltiples interpretaciones", afirmó.

El hallazgo de la caja, que hedía, fue alertado por vecinos a funcionarios de aseo municipal, lo que activó el operativo policial. Trascendidos de prensa ya indican que se trata de una mujer chilena de 26 años, con una data de muerte de varios días y por quien no existía denuncia por su desaparición.

También se señala que sería un hecho fortuito y que la caja habría caído por accidente desde un camión, de acuerdo a videos pesquisados.

Tras conocerse el hecho, la alcaldesa Delfino aclaró que ni ella ni su equipo municipal "Había recibido amenazas anteriormente a este hecho", en el contexto de su gestión contra la delincuencia y el crimen organizado en su comuna y llamó a esperar los resultados de la investigación.

De igual manera, el ministerio de Seguridad revaluará sus medidas de protección personal, para lo cual existen protocolos ya utilizados en los casos de otros 5 alcaldes y un ex alcalde, que fueron objeto de amenazas y que aún están en investigación parte del Ministerio Público. (ANSA).