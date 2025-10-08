Chile.- Un muñeco Chucky con cara de Netanyahu llega al Museo de Cera, que se desvincula de la acción

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) - Una figura de cera del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, obra del artista chileno Nicolás Miranda, estuvo expuesta este martes durante 20 minutos en el Museo de Cera de Madrid, institución que ha precisado que el escultor actuó "sin consentimiento ni coordinación" con el Museo. En 2023, este escultor ya fue objeto de polémica con la exposición en la Puerta del Sol en la que representó al Rey emérito Juan Carlos I apuntando con una escopeta al monumento 'El Oso y el Madroño' para ridiculizar su figura. Ahora, se trata de una imagen del Despacho Oval de la Casa Blanca en la que aparece Netanyahu vestido como Chucky sentado en el sillón para visitantes, el presidente argentino, Javier Milei, aparece como un perro salchicha a los pies del presidente norteamericano, Donald Trump, y su esposa Melania, que comparten escenario con Barack Obama. Junto a ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal, posan como roedores a sus pies. Con esta acción, Miranda busca denunciar la pasividad frente al genocidio en Gaza. En un comunicado, el Museo de Cera de Madrid se ha desvinculado de esta obra que, según remarca, permaneció en el recinto este martes "únicamente durante un periodo de tiempo de 20 minutos". Según recalca, se trata de una intervención artística externa de este artista, que actuó "sin consentimiento ni coordinación" con el Museo, que "no avala ni se hace responsable del contenido simbólico o político de la obra". Tras subrayar que la figura "no es propiedad ni fue creada" por la institución, el Museo ha recordado que "mantiene una línea expositiva centrada en figuras históricas, culturales y del entretenimiento, sin vinculación con manifestaciones partidistas, satíricas o controversias geopolíticas". "Queremos reiterar nuestro compromiso de ofrecer un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados. Rechazamos cualquier utilización de nuestras instalaciones para fines ajenos a los establecidos en nuestra misión institucional. Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general", finaliza en un comunicado.