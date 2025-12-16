Chile: Unión Europea felicita a Kast y al pueblo chileno por elección
Portavoz destaca "sólida asociación" del bloque con Chile.
Tras su amplio triunfo del pasado domingo, Kast recibió saludos desde distintos países, entre ellos de los líderes de Estados Unidos, Israel y Argentina.
El mensaje, emitido por el portavoz Jaume Duch Guillot, señaló que "esperamos con interés trabajar con el presidente Kast y su administración, y seguimos comprometidos a profundizar nuestra relación en todas las áreas de interés mutuo".
En el comunicado, se destaca que "la UE y Chile disfrutan de una sólida asociación basada en valores comunes, incluido un compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho".
"Con nuestro nuevo y ambicioso Acuerdo Marco Avanzado estamos decididos a seguir reforzando nuestra cooperación para abordar los desafíos regionales y mundiales y avanzar en las transiciones ecológica, digital y justa", concluye.
El Acuerdo fue aprobado por el Congreso chileno en julio de este año y se espera que sea ratificado por todos los países integrantes del bloque europeo, con el cual Chile mantiene un intercambio comercial de más de 18.000 millones de dólares.
(ANSA).