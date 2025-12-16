Chile: Unión Europea felicita a Kast y al pueblo chileno por elección

Tras su amplio triunfo del pasado domingo, Kast recibió saludos desde distintos países, entre ellos de los líderes de Estados Unidos, Israel y Argentina.

El mensaje, emitido por el portavoz Jaume Duch Guillot, señaló que "esperamos con interés trabajar con el presidente Kast y su administración, y seguimos comprometidos a profundizar nuestra relación en todas las áreas de interés mutuo".

En el comunicado, se destaca que "la UE y Chile disfrutan de una sólida asociación basada en valores comunes, incluido un compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho".

"Con nuestro nuevo y ambicioso Acuerdo Marco Avanzado estamos decididos a seguir reforzando nuestra cooperación para abordar los desafíos regionales y mundiales y avanzar en las transiciones ecológica, digital y justa", concluye.

El Acuerdo fue aprobado por el Congreso chileno en julio de este año y se espera que sea ratificado por todos los países integrantes del bloque europeo, con el cual Chile mantiene un intercambio comercial de más de 18.000 millones de dólares.

(ANSA).