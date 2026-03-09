Chile: urgen a Kast a aclarar si suscribirá la declaración de la Cumbre de Trump

En una dura declaración, el PS indicó que se opone "a que Chile integre una coalición militar ideológica, excluyente, que solo busca abordar los retos de seguridad de Estados Unidos y que pretende limitar la soberanía nacional en materia de relaciones exteriores". En Chile las Fuerzas Armadas "no están para combatir el narcotráfico ni los carteles asociados", afirman.

El tradicional partido del expresidente Salvador Allende acusó que se trata de una alianza militar que busca reemplazar a las Cumbres de las Américas, con un perfil ideológico que margina "a países claves" por peso económico y población, como Brasil, México y Colombia.

La cita, realizada en un hotel de propiedad de Trump en la que participaron 12 mandatarios de la región, entre ellos Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador), finalizó con una declaración que compromete a los países firmantes a la cooperación en la seguridad hemisférica con la consigna "Paz a través de la fuerza", bajo liderazgo de EE.UU.

Trump identificó a México como el país con los mayores carteles de la droga y expresó que la única manera de derrotarlos era 'Desatando el poderío militar'.

Aunque José Antonio Kast no firmó la declaración final, pues carece de las facultades legales hasta asumir la presidencia el próximo miércoles, el PS lo conminó a aclarar "Si Chile suscribirá el compromiso adquirido en Doral" una vez que asuma y si "Avalará eventuales acciones bélicas contra el territorio soberano de México -histórico aliado de Chile-, en consonancia con la coalición militar que Chile integraría", dice la declaración.

Además, pidió al Congreso Nacional pronunciarse "Por las implicancias constitucionales de tal acuerdo".

El Frente Amplio, partido del presidente en ejercicio Gabriel Boric, anunció que defenderá los intereses del país ante lo que consideran una subordinación a la agenda de EE.UU. Y otras tiendas del actual oficialismo han expresado su alarma por los eventuales compromisos militares. (ANSA).