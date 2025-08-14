Chile: Víctima del estallido social se postula para Congreso

El joven de 27 años irrumpe así en la política formal, a cinco años de quedar ciego, luego de recibir perdigones de la policía uniformada en su rostro y en medio del juicio oral que comenzó en noviembre pasado y en el que Gatica declaró por primera vez el lunes pasado.

Luego de una frustrada negociación con el Frente Amplio, el partido del presidente Gabriel Boric, y aunque su presidenta, Constanza Martínez, cedió su cupo para Gatica, el comité central de la colectividad decidió priorizar sus propias candidaturas.

Finalmente, fue el Partido Comunista (PC) quien lo acogió para disputar un cupo al Congreso Nacional por el distrito 8, de comunas populares de la capital chilena (Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil).

Gatica agradeció al PC por su "tremenda generosidad" y sostuvo que "vivo en Colina, trabajo en Estación Central y conozco los problemas que nos afectan".

Habló de crisis hídrica y habitacional, de falta de conectividad, de descontrol demográfico y contaminación.

"Cada uno de estos problemas tiene solución, pero requiere decisión política y amor por la gente", manifestó.

Asimismo, aseguró que "hoy nos convoca la unidad de las fuerzas progresistas" para apoyar a la candidata del bloque oficialista, Jeannette Jara, frente a una "ultraderecha dispuesta a gobernar por decreto y que amenaza con retroceder en nuestros derechos sociales".

La diputada PC Carmen Hertz, que no va a la reelección y cuyo asiento en la Cámara ocuparía Gatica si es que gana, lo acogió así: "has pagado en carne propia el precio de enfrentar un sistema que reprime y vulnera derechos humanos y aun así, eliges seguir luchando desde la trinchera democrática…Tu historia de dignidad encarna el espíritu de nuestro pueblo", señaló.

El único imputado en el juicio por las lesiones oculares de Gatica, quien tomaba fotografías de las manifestaciones en la Plaza Italia el 8 de noviembre de 2019, es el ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, que fue dado de baja y arriesga 12 años de cárcel. (ANSA).