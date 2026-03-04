Chile: Vocera de Kast arremete contra el PC chileno y los nexos con el PC chino

Sedini reaccionó a un informe publicado por el diario La Segunda, donde China Mobile International afirmó que el proyecto de cable de Hong Kong a Valparaíso "es una medida importante para implementar los planes nacionales de inversión extranjera en economía digital y promover la cooperación internacional".

"La nueva información sobre la influencia del Partido Comunista Chino en el proceso del cable submarino refleja lo que hemos señalado por mucho tiempo: falta de información, falta de transparencia y falta de claridad en las negociaciones sobre este proyecto", expresó Sedini.

Esta controversia ha generado un quiebre en el proceso de traspaso de mando entre Kast y el presidente Gabriel Boric, lo que anticipa una ceremonia tensa en la entrega del poder.

Sedini planteó inquietudes sobre el rol de los subsecretarios de Telecomunicaciones y de Fuerzas Armadas, ambos militantes del Partido Comunista: "¨Sabían de esto? Ambos viajaron a China, ¨fueron parte de estas conversaciones? ¨Se reunieron con el Partido Comunista?".

Además, la crítica se amplía a la rapidez con la que se tramitó el proyecto, que logró el decreto de concesión (aunque posteriormente fue anulado por el gobierno chileno) apenas tres meses después de haber sido solicitado. (ANSA).