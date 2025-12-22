Chile: Xi Jinping felicita a Kast por triunfo en elecciones

En un comunicado oficial difundido este lunes por la cancillería china, el mandatario asiático resaltó que "ambos países siempre se han adherido a los principios de respeto, igualdad y beneficio mutuo, y han mostrado comprensión y apoyo mutuos en asuntos que afectan a los intereses fundamentales y principales preocupaciones de cada uno".

China es el principal socio comercial de Chile y concentra el 40% de las exportaciones chilenas al mundo, muy por sobre Estados Unidos y Japón (16% y 7%, respectivamente).

En la nota se destaca que Chile "fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China".

Xi Ping señala que "estoy dispuesto a trabajar con el presidente electo para continuar la amistad tradicional, impulsar la asociación estratégica integral entre China y Chile a nuevas alturas y beneficiar mejor a los pueblos de ambos países".

El secretario general del Partido Comunista Chino se reunió en mayo pasado con el presidente chileno, Gabriel Boric, en medio de la guerra de aranceles de Estados Unidos con el gigante asiático.

El saludo del presidente chino a Kast se produce exactamente a una semana de que lo hiciera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (ANSA).