Chile y Uruguay empatan sin goles y la Roja cierra paupérrima campaña en eliminatorias al Mundial

SANTIAGO, 9 sep (Reuters) - Chile y Uruguay empataron sin goles la noche del martes en Santiago en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, un partido sin nada en juego para los locales ya eliminados de la cita planetaria.

Aunque jugó de local y buscó un triunfo ante sus hinchas en el Estadio Nacional de Santiago, la escuadra chilena no logró concretar ante una selección uruguaya que aguantó en buena forma los varios intentos de la 'Roja'.

"Lamentablemente salimos últimos, hay que reconocerlo. Pero venimos con la ilusión de que éste tenía que ser nuestro comienzo, con esta generación. Somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile", dijo tras el partido el delantero Lucas Cepeda, parte de la nueva camada de seleccionados locales.

Con palabras de reconocimiento para la llamada "Generación Dorada" del fútbol chileno que logró dos Copa América consecutivas, Cepeda dijo que ya es hora de mirar al futuro.

"Ahora comienza un nuevo proceso. Ya está, se acabó esto", zanjó el jugador, convocado a la selección por Nicolás Córdova que asumió como DT después que Chile quedó fuera del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Con una mediocre campaña, Chile terminó último en la tabla de posiciones con 11 puntos sin opción alguna a repechaje. El país clasificó por última vez a un Mundial para Brasil 2014.

Mientras, el Uruguay del DT argentino Marcelo Bielsa aseguró los boletos al Mundial tras derrotar por 3-0 a Perú la semana pasada.

(Reporte de Natalia Ramos)