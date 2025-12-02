Chilena Cencosud dice suspende proyecto de mall en capital chilena tras rechazo de plan vial
SANTIAGO, 2 dic (Reuters) - El grupo minorista chileno Cencosud dijo el lunes que no continuará con un proyecto de mall en un barrio acomodado de la capital chilena tras el rechazo de un plan de mitigación de transporte.
En noviembre, la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones (SEREMI) de la Región Metropolitana decidió invalidar el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) del proyecto Centro Comercial Cencosud Shopping Vitacura.
"Ante este escenario adverso, y pese a los esfuerzos realizados durante años para concretar esta inversión, Cenco Malls se ve obligado a no continuar con el proyecto", dijo en un comunicado.
(Escrito por Fabián Cambero)
