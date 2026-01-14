Chilena Cencosud invertirá unos US$ 600 millones en 2026: comunicado
SANTIAGO, 14 ene (Reuters) - El grupo minorista chileno Cencosud invertirá unos US$600 millones este año para apertura de nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios, dijo el miércoles en un comunicado.
* La firma espera abrir 20 nuevas tiendas en diversos formatos, destacando 17 supermercados, siete de los cuales serán tiendas The Fresh Market en Estados Unidos. También seguirá con el desarrollo y expansión de centros comerciales.
* El monto es similar al año previo.
* El resto de la inversión irá a fortalecer el ecosistema minorista, acelerar la transformación digital y expandir el comercio electrónico, entre otros.
* Para este año, el grupo proyecta ingresos consolidados por US$18.413 millones y un EBITDA ajustado de US$1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados. (Reporte de Fabián Cambero)