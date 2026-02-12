Chilena Cochilco espera que el precio del litio se mantenga elevado en el corto plazo: informe

SANTIAGO, 12 feb (Reuters) - La agencia estatal chilena Cochilco dijo el jueves que espera que los precios del litio se mantengan elevados en el corto plazo debido a bajos inventarios en plantas de cátodos, el alza en compras para reposición de inventarios e incertidumbres de suministro.

* El mercado del litio cerró diciembre de 2025 con una recuperación notable, alcanzando 11.300 dólares por tonelada, dijo Cochilco.

* El sector de almacenamiento de energía (BESS) continuará ganando participación, proyectándose un crecimiento entre 50-55% para 2026, lo que se traduciría en un aumento de cerca de 190.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

* El crecimiento de rubro BESS permitiría absorber el exceso de oferta y establecer un nuevo piso de precios.

* "El mercado del litio ha encontrado un soporte sólido gracias a la combinación de políticas de estímulo en China, una menor oferta de litio de mina de ese mismo país y la consolidación del sector BESS como un motor estructural de demanda independiente de las fluctuaciones derivadas del mercado de vehículos en las principales economías", señaló el reporte.

* La agencia además destacó que la entidad de Recursos Naturales de China revocó 27 licencias mineras vencidas en la provincia de Jiangxi a mediados de diciembre. "Aunque eran proyectos inactivos, la medida da una señal de una supervisión ambiental mucho más estricta", señaló.

(Reporte de Fabián Cambero)