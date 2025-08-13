Chilena Cochilco mantiene estimación precio promedio del cobre en US$4,30/libra para 2025-2026

Santiago, 13 ago (Reuters) - La estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dijo el miércoles que mantiene su pronóstico para el precio promedio del cobre en US$4,30 por libra para 2025 y 2026, en medio de limitaciones en la oferta de concentrado y una demanda sostenida desde China y otras economías.

En tanto, la producción de cobre de Chile llegará este año a 5,58 millones de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 1,5%. En mayo había estimado un crecimiento del 3%.

Para 2026 mantuvo su pronóstico de alza en 3% interanual para llegar a 5,75 millones de toneladas, aunque en mayo pronosticaba 5,97 millones de toneladas. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)