Chilena Codelco ajustará a la baja meta producción 2025 tras accidente en mina El Teniente
- 1 minuto de lectura'
Por Fabián Cambero
VALPARAÍSO, Chile, 20 ago (Reuters) - La chilena Codelco ajustará a la baja su meta de producción para este año luego del accidente en su mina estrella El Teniente, que dejó una pérdida de 33.000 toneladas, dijo el miércoles a Reuters el jefe del directorio de la estatal.
La mayor productora mundial de cobre había proyectado sumar 1,391 millones de toneladas en 2025, antes del derrumbe que dejó seis trabajadores muertos y mantuvo detenidas todas las faenas subterráneas de esa mina por nueve días.
"Lo va a informar (el CEO) Rubén Alvarado en los resultados del primer semestre, que vamos a publicar en los próximos días, y ahí va a venir un ajuste en la guía con una menor producción", afirmó a Reuters Máximo Pacheco tras participar en una sesión del Senado.
El ejecutivo aseguró que seguirán trabajando para cumplir con el objetivo de volver al nivel histórico de producción de 1,7 millones de toneladas anuales de cobre para fines de la década.
"Vamos a seguir luchando por ello", enfatizó.
Durante la sesión del Senado, Alvarado detalló que tras el accidente fatal se espera ahora que El Teniente produzca 316.000 toneladas de cobre este año.
Alvarado destacó en el Congreso que la compañía estimó pérdidas por unos US$340 millones por el accidente en la mina. (Reporte de Fabián Cambero. Escrito por Natalia Ramos Editado por Javier López de Lérida)
Otras noticias de Minería
- 1
Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto
- 2
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
- 3
Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
- 4
Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum