Chilena Codelco ajustará a la baja meta producción 2025 tras accidente en mina El Teniente

Por Fabián Cambero

VALPARAÍSO, Chile, 20 ago (Reuters) - La chilena Codelco ajustará a la baja su meta de producción para este año luego del accidente en su mina estrella El Teniente, que dejó una pérdida de 33.000 toneladas, dijo el miércoles a Reuters el jefe del directorio de la estatal.

La mayor productora mundial de cobre había proyectado sumar 1,391 millones de toneladas en 2025, antes del derrumbe que dejó seis trabajadores muertos y mantuvo detenidas todas las faenas subterráneas de esa mina por nueve días.

"Lo va a informar (el CEO) Rubén Alvarado en los resultados del primer semestre, que vamos a publicar en los próximos días, y ahí va a venir un ajuste en la guía con una menor producción", afirmó a Reuters Máximo Pacheco tras participar en una sesión del Senado.

El ejecutivo aseguró que seguirán trabajando para cumplir con el objetivo de volver al nivel histórico de producción de 1,7 millones de toneladas anuales de cobre para fines de la década.

"Vamos a seguir luchando por ello", enfatizó.

Durante la sesión del Senado, Alvarado detalló que tras el accidente fatal se espera ahora que El Teniente produzca 316.000 toneladas de cobre este año.

Alvarado destacó en el Congreso que la compañía estimó pérdidas por unos US$340 millones por el accidente en la mina. (Reporte de Fabián Cambero. Escrito por Natalia Ramos Editado por Javier López de Lérida)