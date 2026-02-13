Chilena Codelco anuncia salida de su vicepresidente de operaciones y del gerente general de mina El Teniente

SANTIAGO, 13 feb (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el viernes que desvinculó a su vicepresidente de Operaciones, así como al gerente general de la mina El Teniente, como resultado de una auditoría sobre el accidente que golpeó al yacimiento el año pasado.

La minera había lanzado una investigación interna para determinar las causas del derrumbe el 31 de julio, que dejó seis trabajadores fallecidos y provocó una paralización temporal de todas las operaciones.

"A través de una auditoría interna realizada por la empresa se han detectado inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos", dijo la firma en un comunicado.

"Se tomará contacto con las autoridades competentes para poner en su conocimiento todos los antecedentes", agregó.

El saliente vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, será reemplazado por Lindor Quiroga.

En 2023, el hasta ahora gerente general Claudio Sougarret lideraba las operaciones del yacimiento, mientras que también se desvinculó a Rodrigo Andrades, exgerente de Minas y hasta hoy gerente de Proyectos de la misma división.

Gustavo Reyes asumirá como gerente general interino de División El Teniente, tras la salida de Sougarret.

La producción de cobre de El Teniente ha estado recuperándose paulatinamente del fuerte impacto del accidente, que mantendría áreas del norte del yacimiento sin acceso por unos cinco años.

"El directorio ha resuelto una reorganización radical de la División El Teniente, que por su tamaño y complejidad pasará a integrar el Comité Ejecutivo de Codelco", dijo la mesa directiva en una declaración aparte.

El directorio relevó los "incumplimientos graves de deberes" como causa para la salida de los involucrados. (Reporte de Fabián Cambero)