Chilena Codelco aumenta producción de cobre pese a parálisis por mortal accidente

La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, reportó el martes un aumento interanual de su producción de 2,1% entre enero y septiembre, pese al mortal accidente en la mina El Teniente que paralizó sus operaciones por una semana.

El Teniente es el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo, ubicado 100 km al sur de Santiago. El 31 de julio, un derrumbe dejó a seis operarios muertos y paralizó completamente las operaciones mineras.

No obstante, al finalizar el tercer trimestre Codelco logró una producción de 937.000 toneladas de cobre, un aumento del 2,1% en relación al año anterior, dijo a la prensa el presidente ejecutivo de la cuprífera, Rubén Alvarado.

El aumento "es especialmente significativo, porque logramos mantener la tendencia de crecimiento en la producción, pese al escenario complejo que enfrentamos a partir del accidente en El Teniente", explicó el ejecutivo.

En el período considerado, Codelco incrementó también en 16,5% su aporte al fisco en relación al año anterior, a US$1.240 millones.

La firma chilena produce entre el 8% y el 10% del cobre mundial.

El precio del metal ha tocado máximos históricos en los últimos días, debido al aumento de la demanda como mineral crítico para la transición energética y a los efectos de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

ps/pa/mr