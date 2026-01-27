Chilena Codelco coloca bonos por US$1.250 millones en dos tramos: IFR

SANTIAGO, 27 ene (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocó el martes bonos senior no garantizados por US$1.250 millones para fines corporativos generales, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.

La operación incluyó un bono nuevo a 11 años por US$1.000 millones con rendimiento del 5,529%, equivalente a 130 puntos base sobre el comparable del Tesoro estadounidense.

El otro con vencimiento 2053, por US$250 millones, tuvo rendimiento del 6,156%, equivalente 132 puntos sobre el similar del Tesoro.

Los libros de órdenes fueron manejados por BofA, Credit Agricole, HSBC y Santander. (Escrito por Fabián Cambero)