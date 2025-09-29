Chilena Codelco coloca bonos por US$1400 millones en dos tramos: IFR

SANTIAGO, 29 sep (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocó el lunes bonos senior no garantizados por US$1400 millones en dos tramos al 2035 y 2055, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.

El tramo de US$700 millones en una reapertura de deuda a 10 años con un retorno de 125 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, mientras que otros US$700 millones de una reapertura de papeles a 30 años ofreció tasas del Tesoro más 152 puntos básicos.

Según IFR, lo recaudado en la operación se destinará a fines generales de la empresa.

BofA Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Santander (B&D) fueron los encargados de los libros de órdenes.

La agencia Moody's dijo el lunes, tras mantener la calificación de la empresa en Baa2 y la perspectiva estable, que la detención por un accidente de la mina estrella El Teniente podría retrasar los esfuerzos de Codelco para recuperar sus niveles de producción de cobre de 2020-21 de 1,6 millones de toneladas anuales.

La interrupción operativa tiene "implicaciones crediticias negativas para Codelco, principalmente debido a la incertidumbre sobre la recuperación de la producción, los litigios y los costos de reanudación de las operaciones", señaló en una nota. (Escrito por Fabián Andrés Cambero. Reporte adicional de Daina Beth Solomon. Editado por Manuel Farías.)