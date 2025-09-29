Chilena Codelco coloca bonos por US$1400 millones en dos tramos

(Agrega comunicado de Codelco)

SANTIAGO, 29 sep (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el lunes que colocó bonos senior no garantizados por US$1400 millones en dos tramos al 2035 y 2055.

Más temprano, IFR -un servicio financiero de LSEG-, dijo que el tramo de US$700 millones en una reapertura de deuda a 10 años con un retorno de 125 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, equivalente a 5,393%.

Los otros US$700 millones de una reapertura de papeles a 30 años ofreció tasas del Tesoro más 152 puntos básicos, ó 6,230%.

"La demanda superó las expectativas del mercado, con un libro que excedió los US$5700 millones y la participación de más de 250 órdenes", dijo Codelco en un comunicado.

La empresa agregó que los recursos le permitirán "enfrentar la necesidad de prolongar la vida útil de nuestros principales yacimientos, aumentar los niveles de producción y maximizar el valor para la corporación y el país".

BofA Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Santander (B&D) fueron los encargados de los libros de órdenes.

La agencia Moody's dijo el lunes, tras mantener la calificación de la empresa en Baa2 y la perspectiva estable, que la detención por un accidente de la mina estrella El Teniente podría retrasar los esfuerzos de Codelco para recuperar sus niveles de producción de cobre de 2020-21 de 1,6 millones de toneladas anuales.

La interrupción operativa tiene "implicaciones crediticias negativas para Codelco, principalmente debido a la incertidumbre sobre la recuperación de la producción, los litigios y los costos de reanudación de las operaciones", señaló en una nota. (Escrito por Fabián Andrés Cambero. Reporte adicional de Daina Beth Solomon. Editado por Manuel Farías.)